Мединский оценил перспективы разрыва культурных связей с Великобританией

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Москва, 1 апреля. Министр культуры России Владимир Мединский, говоря о перспективах разрыва культурных связей с Великобританией, сообщил, что РФ не хочет сворачивать запланированные программы культурного обмена с Лондоном, несмотря на политические трудности.

«Разрушать легко, а вот строить тяжело, — сказал Мединский. — Поэтому сворачивать наши уже спланированные, расписанные и отчасти профинансированные программы культурного обмена с Великобританией мы бы не хотели».

Министр также надеется, что отношения двух государств в будущем наладятся. По его словам, «Рахманинов, Чайковский, Станиславский, Мацуев, Гергиев остаются», тогда как «безрассудные политики приходят и уходят».

Напомним, отношения России с Великобританией и рядом других западных стран обострились после госпитализации с признаками отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию. В МИД РФ назвали это беспрецедентным актом «дипломатической войны», поскольку доказательств причастности России к отравлению Скрипаля так и не появилось.

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