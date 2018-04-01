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Новости Сирии
Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды
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    Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды

    15:55  1 Апреля 2018
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    Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды

    Сирия, 1 апреля. Спецназ сирийской правительственной армии задержал британских офицеров, координировавших боевиков в Восточной Гуте. Минувший март стал «самым смертоносным» месяцем для Вооруженных сил США за все время операции в Ираке и Сирии. Сирийская арабская армия в ближайшие дни начнет наступление на юге страны. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Сирийский спецназ задержал британских офицеров, готовивших боевиков в Восточной Гуте

    Спецназ сирийской правительственной армии задержал в Восточной Гуте британских офицеров. Сообщается, что задержанные офицеры SAS — Особой воздушной службы Великобритании — координировали джихадистских боевиков. Об этом рассказал на своей странице в «Живом журнале» политик и писатель Эдуард Лимонов.

    «Британские офицеры координировали в Джобар и населенном пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых минометов кварталы Дамаска», — рассказал Лимонов в социальной сети.

    Кроме того, появилась информация о задержании правительственной армией Сирии одного американца и израильского разведчика.

    Ранее сообщалось, что за все время действия гумпауз Восточную Гуту покинули более 153 тысяч жителей, из которых 41 126 боевиков и членов их семей.

    Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды

    Март для американских солдат в Сирии и Ираке стал «самым смертоносным» месяцем

    Минувший март стал для Вооруженных сил США «самым смертоносным» месяцем за все время операции в Ираке и Сирии, сообщает Military.com. На территории этих стран погибли восемь американских военнослужащих, а всего с начала операции «Непоколебимая решимость» на Ближнем Востоке погибли 60 американских солдат и офицеров.

    Самым печальным для американцев инцидентом оказалось крушение на западе Ирака вертолета HH-60 Pave Hawk, в результате которого погибли все семь находившихся на его борту военнослужащих, в том числе три офицера. В минувший четверг, 29 марта, погиб еще один американский военный — боец армейского спецназа Джонатан Данбар. Он подорвался на самодельном взрывном устройстве во время патрулирования города Манбидж.

    Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды

    САА готовится зачистить от боевиков провинцию Эль-Кунейтра

    Сирийская арабская армия (САА) собирается в ближайшие дни официально объявить о начале наступления на юге страны, сообщило агентство Al-Masdar News, ссылаясь на источник в военных кругах.

    Уточняется, что в операции на юге Сирии будет участвовать большинство подразделений САА, которые сражались с боевиками в Восточной Гуте. Источник агентства отметил, что главной целью операции будет обеспечение безопасности шоссе между Даръа и Дамаском и зачистка провинции Эль-Кунейтра от боевиков, которые недавно пытались атаковать опорные пункты правительственных сил.

    Сирия сегодня: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры, потери ВС США в марте побили все рекорды

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #дамаск #игил #ирак #саа #даръа
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