Порошенко потребовал от ВСУ соблюдать перемирие в Донбассе, «не жалея патронов»

В закладки

Киев, 1 апреля. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских силовиков соблюдать режим перемирия в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, которое было объявлено 30 марта.

Однако глава государства указал на то, что Вооруженные силы Украины готовы дать достойный отпор «вражеским провокациям».

«Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте», — добавил Порошенко в своем выступлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики несколько раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Под огнем оказался населенный пункт Васильевка.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.