Глава РПЦ призвал в Вербное воскресенье достигать великих результатов кротостью

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Москва, 1 апреля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в Вербное воскресенье призвал россиян учиться кротости.

В воскресенье, 1 апреля, глава РПЦ в связи с Вербным воскресеньем совершил литургию в храме Христа Спасителя. Он отметил, что православным верующим необходимо привить в себе самую непонятную для современного человека добродетель — кротость.

По его словам, кротость «не делает человека слабее, а напротив, человеческие силы умножает силой божией и дает возможность достигать великих результатов не силой, а смирением». Он также отметил, что существует много ярких примеров кротких людей среди известных личностей.

«Мы имеем множество примеров: писателей, философов, художников, людей кротких, которым было совсем не просто жить, но которые вошли в историю именно потому, что были талантливы и жили по божиему закону, служили ближним», — заключил патриарх.

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