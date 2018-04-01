Киевский эксперт объяснил, почему членство Украины в НАТО невозможно

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Киев, 1 апреля. В ближайшее время членство Украины в НАТО невозможно, заявил киевский эксперт аналитического центра KyivStratPro по вопросам НАТО Вячеслав Шутенко.

Шутенко во время пресс-конференции в Киеве прокомментировал шансы Украины войти в состав Североантлантического альянса. Он призвал объективно оценивать перспективы страны.

«По моему личному мнению, получение Украиной членства в НАТО невозможно в ближайшие… Я даже боюсь делать какие-то прогнозы», — констатировал специалист.

Он объяснил, что на Украине продолжается гражданская война, что противоречит уставу НАТО. Кроме того, для вступления в альянс Киев должен провести реформу вооруженных сил, на что требуются серьезные финансовые ресурсы, которыми страна на данный момент не располагает.

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