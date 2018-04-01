Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции
Москва, 1 апреля. Законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным.
Из базы данных нижней палаты парламента следует, что руководители государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций будут наделены правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Для, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также государственных внебюджетных фондов, работников государственных корпораций (компаний), государственных и муниципальных служащих будет установлен порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения коррупционного правонарушения.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва граждан России в армию.