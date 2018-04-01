Высланные из страны российские дипломаты покинули Чехию

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Прага, 1 апреля. Российские дипломатические работники — два сотрудника посольства России в Праге и один сотрудник российского торгового представительства — покинули территорию Чехии. Об этом сообщил официальный представитель посольства РФ Алексей Колмаков.

Ранее трое россиян были объявлены в Чехии персонами нон грата в связи с «делом Скрипаля» — официальная Прага предпочла поддержать Великобританию, призвавшую страны Европы к массированным дипломатическим санкциям в отношении России.

Как заявил неделю назад глава МИД Чехии Мартин Стропницкий, выбранные для высылки российские дипломаты были определены после «тщательных консультаций с соответствующими службами». МИД РФ в пятницу уведомил Чехию об ответной высылке трех чешских дипломатов.

Напомним, после инцидента с предполагаемым отравлением перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери российское дипломатическое ведомство неоднократно заявляло, что требования и действия Великобритании в связи с «делом Скрипаля» не имеют аналогов в современной истории и совершенно неприемлемы: премьер-министр Тереза Мэй «назначила» Россию виновной, не представив никаких доказательств причастности РФ к отравлению и даже не предъявив якобы пострадавших при отравлении Скрипалей.

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