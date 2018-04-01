Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

В закладки

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин позвонил в воскресенье Аману Тулееву и поблагодарил за многолетнюю работу.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — отметил представитель Кремля.

1 апреля Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку, назвав это «единственно верным решением» после пожара кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева. Сегодняшним указом президента РФ Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.

Напомним, ранее Путин провел рабочую встречу с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.