Трамп раскритиковал The Washington Post за поддержку Amazon

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Вашингтон, 1 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал издание The Washington Post за поддержку интернет-ретейлера Amazon в налоговом споре.

По мнению политика, американская почтовая служба теряет по 1,5 доллара за каждую посылку Amazon. Кроме того, ему не нравится тот факт, что рейтелер выдавливает с рынка конкурентов.

Трамп также добавил, что он считает газету The Washington Post якобы лоббисткой структурой (ее контролирует основатель Amazon.com Inc. и один из богатейших людей в мире Джефф Безос).

«Лживая The Washington Post используется в качестве лоббиста, поэтому должна зарегистрироваться. Если почта «повысит тарифы на посылки, расходы на доставку Amazon вырастут на 2,6 миллиарда долларов». Эти махинации с почтовой службой должны прекратиться. Amazon должна сейчас же начать платить по реальным расценкам и выплачивать налоги», — написал президента США в Twitter.

...does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018

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