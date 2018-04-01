Посол РФ в Лондоне назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб

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Лондон, 1 апреля. Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери является провокацией британских спецслужб, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Яковенко поделился мнением о так называемом «деле Скрипаля». Напомним, власти Британии обвиняют Россию в якобы причастности к этому инциденту, не представляя доказательств.

«Эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, — заявил российский посол в эфире телеканала НТВ. — С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот собственно это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб».

Россия отрицает обвинения Лондона. Ранее в МИД РФ заявили, что, если Москве не будут предоставлены доказательства того, что к отравлению Скрипаля не причастны британские спецслужбы, то Россия будет считать, что имеет дело с «покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации».

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