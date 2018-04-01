Эксперты назвали тайные функции операционной системы iOS

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Нью-Йорк, 1 апреля. Американские эксперты вдоль и поперек изучили возможности операционной системы iOS, на которой работают культовые смартфоны и другая продукция компании Apple, и нашли ряд функций последнего обновления системы, о которых не знали многие приверженцы «яблочного» бренда.

Как отмечают эксперт, каждая из этих функций сама по себе довольно интересная и может пригодиться пользователям. Так, например, теперь пользователи продукции от Apple смогут просматривать скрытые ранее покупки в Apple Store, и применять «умные жесты» для управления в Live Photos — так, взмах рукой вверх позволяет применить эффект еще до того, как будет сделана фотография.

Также, как отмечает Gadget Hacks, в новой версии есть крайне полезный инструмент для управления производительностью аккумулятора, с помощью которого можно отменить снижение производительности в старых моделях — Apple выпустила соответствующее обновление после скандала вокруг искусственно замедления старых смартфонов для экономии заряда.

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