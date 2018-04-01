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Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА
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    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    16:30  1 Апреля 2018
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    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    Сирия, 1 апреля. Зоны боевых действий Восточной Гуты покинуло 153 тысячи мирных жителей, в Даръа террористы ИГ1 казнили подозреваемого в связях с САА, «Тахрир аш-Шам» уничтожила бронетранспортер «Тахрир Сурия» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуируют «Джейш аль-Ислам» из Думы, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: атакует позиции САА в Дейр-эз-Зоре, казнило человека в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: уничтожила бронетранспортер «Тахрир Сурия» в Идлибе.

    «Джебха Тахрир Сурия»: несет потери в Идлибе.

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, за время работы гуманитарных коридоров из Восточной Гуты эвакуировано 153 тысячи мирных жителей. Кроме того завершен вывод боевиков оппозиционных группировок из населенных пунктов Арбин, Джобар, Айн Тарма и Замалка. Всего регион покинуло более 41 тысячи радикалов и членов их семей.

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что солдаты САА начали эвакуацию раненных боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    Боевики незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь по кварталу Аз-Захра административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). Данных о пострадавших от действий радикалов мирных жителей нет.

    Ранее сообщалось о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции к северу от столицы региона. По сведениям военных источников, недалеко от ферм Аль-Малаха солдаты правительственных войск нейтрализовали пятерых боевиков.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    Недалеко от города Абу Кемаль зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Напомним, за последние несколько недель банды ИГИЛ1 заметно активизировались на востоке провинции Дейр-эз-Зор. ИГИЛовцы скрывались на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Получив контроль над районом курды не провели работу по его зачистке от «спящих ячеек» ИГ, что дало террористам возможность восстановить силы и подготовиться к будущим атакам на позиции САА.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    Террористы подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», дислоцирующиеся на западе провинции Даръа, казнили мужчину в городе Абдин из-за подозрений его связей с Сирийской арабской армией (САА).

    В окрестностях административного центра региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что столкновения зафиксированы в районе поселения Аль-Кирак на востоке провинции.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    ВКС РФ совместно в ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Джебель аз-Завия. О боевых вылетах авиации союзников пишет военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

    На юге провинции Идлиб зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что боевики «Ан-Нусры» уничтожили бронетранспортер противника в ходе перестрелок недалеко от Маарет ан-Нумана.

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что под прикрытием российской авиации правительственные войска САР атакуют позиции радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Кафр Зета.

    Одновременно с этим солдаты армии САР ведут обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра в северо-западной части региона. Об этом пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Ирак

    Сирия новости 1 апреля 16.30: 153 тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа террористы ИГ казнили подозреваемого в связях с САА

    На севере Багдада прогремел взрыв, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

    ВС Турции продвигаются на курдских территориях Ирака, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По данным автора публикации, командование турецких вооруженных сил приняло решение о создании трех баз в районах Джабаль Каткин и Аль-Махазия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #идлиб #даръа #восточная гута
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