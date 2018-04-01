Донбасс: ВСУ трижды обстреляли село в ДНР

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Донецк, 1 апреля. Руководитель представительства Донецкой народной республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинские силовики в воскресенье днем обстреляли село Васильевка в окрестностях Ясиноватой.

«ВСУ в 12.15 в третий раз открыли огонь по направлению Каменка — Васильевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. — Запрошен режим тишины на 12.45».

Якубов добавил, что обстрелы по тому направлению были также в 10.45 и 11.25.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток украинские военные на территории Донбасса четыре раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

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