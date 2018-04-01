Эксперты назвали лучшие и худшие автомобили немецкого производства

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Москва, 1 апреля. Автоэксперты назвали лучшие и худшие модели немецких производителей.

Специалисты подчеркнули, что у Mercedes практически нет неудачных моделей. Возможным исключением в этом списке могут оказаться модели A-Class и CLA.

Тесными и некомфортными автоэксперты также назвали начальные модели компании BMW — 1-Series и X1. Однако по достоинству отметили «старичка» E39. Также они посоветовали водителям обратить внимание на рестайлинговые X3 и X5.

Среди моделей Audi специалисты призвали остерегаться компактных кроссоверов Q3 и Q5 из-за проблем с бензиновыми моторами в первом поколении. А вот в Audi Q7, A6, A5 и А4 специалисты изъянов не обнаружили.

Среди Volkswagen эксперты выделили Skoda Octavia и Volkswagen Touareg как особо удачных представителей концерна.

А вот Passat в настоящее время слишком переоценен, как и Yeti, который сложно назвать полноценным кроссовером, пишет «Автоновости дня».

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