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Вашингтон, 1 апреля. В Интернете появился видеоролик, который наглядно демонстрирует работу западных СМИ и уровень их «свободы» и «неангажированности», о которых так любят говорить в США и Европе. Журналисты разных западных медиа хором произносят одни и те же шаблонные фразы.

На видео, которое было опубликовано на Youtube, американские журналисты повторяют наизусть заученные слова о «фейковых» новостях, якобы распространяемых в соцсетях, и «угрозе демократии». В ролике собраны вместе реплики, взятые из реальных новостных или аналитических программ телеканалов CBS21, Fox56, NBC6 и других. Произнесенное хором «Это чрезвычайно опасно для нашей демократии» внушает ужас и напоминает кадры из хоррора. Таким образом авторы видео доказывают, что дикторы фактически говорят одними и теми же фразами.

В комментариях к видео утверждается, что западным телеканалам раздали обязательные для включения в выпуски новостей тезисы по борьбе с «фейковыми» новостями. Очевидно, что их называют недостоверными, поскольку они противоречат проводимой Западом политике. При этом журналисты один за другим повторяют один и тот же текст, подчеркивая, насколько «угрожает их демократии» позиция, отличающаяся от той, которую занимает власть на Западе.

Как отмечает The Inquirer, по всей стране дикторы СМИ, входящих в Sinclair Broadcast Group, должны были зачитывать один и тот же текст, который перекликается с заявлениями вице-президента компании Скотта Ливингстона, обвинившего национальные средства массовой информации в публикации «фальшивых новостей» и назвавшего происходящее тревожной тенденцией. В разных выпусках новостей журналистов различных СМИ заставляют осуждать якобы вымышленные и предвзятые истории.

Как считает профессор Американского университета и бывший медиакритик Fox News Джейн Холл, то, что делает Sinclair Broadcast Group, является корпоративной пропагандой. По ее мнению, это невозможно рассматривать иначе, чем попытку продвинуть позицию президента США Дональда Трампа.

Sinclair Broadcast Group владеет несколькими вещательными компаниями в Пенсильвании, в Гаррисберге, Алтуне, Питтсбурге и Скрантоне.

Издание приводит полный текст, который зачитывают дикторы Sinclair Broadcast Group:

«Здравствуйте, я [имя] с [телеканал]. Наша главная обязанность — служить нашему обществу. Я чрезвычайно горжусь качеством, сбалансированной журналистикой, которую производит [телеканал], но меня беспокоит тревожная тенденция безответственных односторонних новостей, преследующих нашу страну. Использование предвзятых и ложных новостей стало слишком распространенным явлением в социальных сетях. Еще более тревожно, что некоторые СМИ публикуют эти же фейковые истории, не проверяя факты. К сожалению, некоторые представители средств массовой информации используют свои платформы, чтобы продвинуть свои личные убеждения и повестку дня, чтобы манипулировать мнением людей. Это чрезвычайно опасно для нашей демократии. Обязанность нашего телеканала — сообщать правду. Мы понимаем, что истина не является политически правильной или неправильной. Наша приверженность фактам сейчас является основой нашего авторитета более, чем когда-либо. Но мы люди, и иногда наше изложение фактов может не совпадать. Если вы считаете наш подход к освещению событий несправедливым, пожалуйста, оставьте комментарий на нашем сайте. Мы ценим ваши комментарии и ответим вам. Мы очень много работаем, чтобы искать правду и стремиться быть справедливыми. Мы считаем своей честью и привилегией ответственно сообщать новости каждый день. Спасибо, что посмотрели, и мы ценим ваши отзывы».

В комментариях к ролику пользователи видеохостинга осудили агрессивную пропаганду.

«[Фраза] «Чрезвычайно опасно для нашей демократии» вызывает тошноту, я не знал, что американские СМИ еще хуже, чем французские», — пишут они.

«Вот почему Соединенные Штаты сейчас так политически разделены», — считает Sam 94.

«1984 год наступил, потому что частные корпорации купили наше правительство и СМИ», — комментирует DocTheMedic3.

«Это чрезвычайно безопасно для нашей диктатуры», — заявляет Cesar The Salad.

«Каждому из этих дикторов должно быть стыдно», — уверен Eric Scott.

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