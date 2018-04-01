Порошенко намерен пригласить в Донбасс премьера Греции

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Киев, 1 апреля. Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего рабочего визита в Донбасс рассказал о планах пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко пообщался с представителями греческой общины Мариуполя, а также поблагодарил их за поддержку закона о языке.

«Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства, — цитирует Порошенко пресс-служба. — Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык».

Глава украинского государства также отметил, что намерен пригласить Ципраса посетить места проживания греческой общины в Приазовье, а также город Мариуполь Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Порошенко приехал отметить Вербное воскресенье в Мариуполь и пообщаться с местным населением.

Минувшей осенью президент Украины подписал скандальный закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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