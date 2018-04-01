Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина

В болгарском городе Варна произошло осквернение памятника болгаро-советской дружбы. Памятник был разрисован в цвета радужного флага ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте происшествия.

Памятник болгаро-советской дружбе виден каждому, кто въезжает в Варну с севера. Он находится на вершине холма Турна-тепе на высоте 110 метров. Раньше на вершине этого холма находилась Братская могила борцов против фашизма и капитализма. Эти 47 антифашистов не знали покоя даже после своей смерти. Вначале их расстреляли и закопали в окрестностях варненской тюрьмы. В 1945 году их трупы выкопали и похоронили на вершине Турна-тепе. В 1958 году их кости снова выкопали и перенесли в построенный Пантеон борцов против фашизма и капитализма в Варне и регионе. В 1995 году новые власти Болгарии, которые к тому времени «откапитализдили» свой народ по полной программе, решили, что мертвым врагам капитализма не место в центре Варны, и распорядились раздать то, что осталось от антифашистов, родственникам. Те похоронили их в четвертый раз.

То, что эти 47 расстрелянных человек боролись еще и с фашизмом, для демократических властей Болгарии значения не имело, так как, согласно новому написанию истории, в Болгарии никакого фашизма не было. Да, царские власти до 1944 года расстреляли тысячи людей, но те сами виноваты, потому что помогали СССР. Да, царская Болгария была союзником Третьего рейха, но виноват в этом снова СССР, который стремился захватить страну, и спасти от этого мог только Гитлер. 1 февраля 1945 года в Софии были расстреляны лучшие болгарские друзья фюрера. Теперь первый день февраля — это День памяти жертв политических репрессий, официальный праздник скорби. Именем царя Бориса III, заключившего договор с Гитлером, названы улицы в крупнейших городах страны. Здесь же, в Варне, ему установлен памятник.

Место на вершине холма Турна-тепе пустовало не долго. Уже 4 ноября 1974 года началось строительство нового грандиозного памятника болгаро-советской дружбы. В течение следующих семи месяцев там работали 27 тысяч жителей Варны. Под памятником было вырыто гигантское бомбоубежище, залито 10 тысяч тонн бетона. Памятник имеет высоту 23 метра и ширину 48 метров и представляет собой два крыла с входом посередине. На правом крыле четыре фигуры солдат со звездами на касках высотой 11,5 метров, а на левом крыле — фигуры трех болгарок в национальной одежде, встречающих солдат с цветами и хлебом с солью. Вход закрывали бронзовые ворота весом 3,5 тонны, перед которыми горел вечный огонь, а над ним была надпись «Дружба от векове за векове» — «Дружба из глубины веков на века». К памятнику вела лестница с 301 ступенью. На холме было высажены 10000 деревьев и 11400 кустов, даже были привезены знаменитые серебристые ели.

10 ноября 1989 года был отстранен от руководства Болгарией вождь коммунистической партии Тодор Живков, и в стране началось то, что официально именуется «демократическими реформами». В этом же месяце был уволен весь персонал памятника и погашен вечный огонь. Вскоре чудесным образом исчезли бронзовые ворота и даже серебристые ели, а потом и все то, что можно унести. Памятник стал превращаться в место сбора асоциальных элементов.

Сегодня перед тем, кто решит посетить памятник, препятствия появляются еще до того, как он достигнет подножия холма. Подземные переходы закрыты железными решетками так давно, что на ступенях уже выросли деревья и кусты. Нужно буквально перебегать две автомобильные дороги, так как после закрытия подземных переходов наземные обозначены не были. Зато здесь установлены самые высокие флагштоки в Европе высотой 52,6 метра, на которых реют гигантские флаги Болгарии и ЕС площадью 279,5 квадратных метров каждый.

Ступеньки в ужасном состоянии и на них крупно написано слово «любовь» на английском языке — love. Вечный огонь полностью утратил всю свою облицовку и представляет собой бесформенную кучу бетона. На надписи про вечную дружбу большинство букв тоже исчезли, прочитать ее невозможно. Внутри все загажено и разрисовано, заходить туда не рекомендуется не только по эстетическим, но и по гигиеническим соображениям.

Видимо, раз изрисовано все внутри, стали рисовать на памятнике и снаружи. В этот раз заднюю часть левого крыла памятника раскрасили в цвета радужного флага ЛГБТ. Не будем уподобляться английским политикам и без доказательств обвинять в этом сторонников сексуальных меньшинств. Это могла быть и провокация их противников, тем более что цвета при раскрашивании были перепутаны, а отношения между большинством населения Болгарии и сторонниками ЛГБТ сейчас очень натянутые. Причиной этого является Стамбульская конвенция.

Ee полное название — Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Как видите, прекрасное название, и в документе говорится в основном об этом. Но в статье 3 дается определение: ««пол» означает социально построенные роли, поведение, деятельности и характеристики, которые общество считает подходящими для женщин и мужчин». Тут, как говорится, дьявол скрывается в деталях. Если сейчас определение «пол» — это биологическая характеристика и определяется он половыми органами, то при новом определении, если мужчина считает себя женщиной, то он женщина, и наоборот. Различаются биологический пол (sex) и социальный пол (gender). И подобные изменения должны быть внесены не только в законодательство, но и в систему образования с дошкольного возраста.

Конвенцию подписали 44 страны, однако ратифицировать в своих парламентах смогли только 28. Среди тех стран, где это закончилось провалом, в основном восточноевропейские, в том числе и Болгария. Здесь в поддержку конвенции выступили только активисты ЛГБТ-сообщества и беззаветные сторонники любых «ценностей», если они евроатлантические.

Осквернение памятника болгаро-советской дружбы происходит не впервые. В августе 2012 года на головы фигур болгарок надели балаклавы в знак солидарности с группой Pussy Riot, которая оскорбила чувства верующих в московском храме Христа Спасителя. За пять дней до этого то же самое произошло с фигурами красноармейцев на памятнике Советской Армии в Софии. Этому памятнику не везет особенно. Несмотря на то, что он расположен в центре болгарской столицы, ему пришлось за последние годы испытать на себе вандализм и эстетический примитивизм русофобов всех мастей.

В 2011 году фигуры советских бойцов на этом памятнике были раскрашены, как герои американских мультфильмов, а знамя над ними стало флагом США. Все это сопровождалось надписью «В крак с времето» — «В ногу со временем». Об этом сняли документальный фильм, который получил награду на кинофестивале в Польше.

В 2013 году все фигуры памятника были покрашены в розовый цвет, и появилась надпись на чешском «Bulharsko se omlouva» — «Болгария извиняется». Так отметили 45-летие событий 1968 года в Чехословакии. Правда, не понятно, почему, извиняясь за ввод болгарских войск в эту страну, покрасили фигуры советских, а не болгарских солдат. Интересно, а когда и как будут принесены извинения Афганистану и Ираку за вооруженное вторжение в эти страны по требованию НАТО или Сербии и Греции за их оккупацию по требованию Гитлера? МИД РФ направил ноту протеста, в которой потребовал наказания виновных и принятия незамедлительных мер по предотвращению этого в будущем. В своем ответе министр иностранных дел Кристиан Вигенин сообщил, что Болгария выполнит взятые на себе международные обязательства по защите российских памятников и «институции Болгарии приняли немедленные меры».

О том, насколько эффективны были эти меры, свидетельствует тот факт, что в следующим году памятник был осквернен три раза. 23 февраля на памятнике появились надпись «Слава Украине» и ее государственный флаг. В цвета этого флага были раскрашены и фигуры наших солдат. Обратите внимание: все вышеназванные осквернения памятников, кроме последнего, произошли до возвращения Крыма в состав России, чем обычно сейчас объясняют факты антироссийских преступлений болгарские власти.

Через неделю красной краской было написано «Долу ръцете от Украйна» — «Руки прочь от Украины», также была замазана надпись о признательности болгарского народа Советской Армии — освободительнице.

12 апреля две фигуры были перекрашены в цвета польского и украинского флагов, на памятнике появились надписи на польском — «Катынь 5.3.40» и украинском — «Крым 2014».

Памятник был бы осквернен и в четвертый раз за год, но 7 сентября произошло чудо, и болгарской полиции наконец-то удалось задержать четырех человек, которые писали на памятнике слово «оккупанты». Одна из задержанных оказалась кандидатом в депутаты парламента от партии «Реформаторский блок» и была сразу отпущена, так как в Болгарии даже кандидаты имеют неприкосновенность. То, что представители именно этой партии оскверняют памятник Советской Армии, удивления не вызывает, так как один из ее партийных лидеров — Миглена Кунева — по приглашению посольства США в Софии участвовала в открытии памятника американским летчикам, бомбивших этот город в 1943-44 годах.

С остальными осквернителями в течение трех месяцев разбиралась софийская районная прокуратура и в итоге отказала даже в возбуждении уголовного дела с разъяснением, что «действия обвиняемых были вызваны их желанием выразить свое отношение к определенным историческим событиям, то есть направлены к передаче идеи, а не к нарушению общественного порядка». Досталось и полиции, про которую было сказано: «Роль правоохранительных органов в том, чтобы содействовать и защищать применение основных прав граждан, среди которых и право на свободное выражение, а не ограничивать через санкционирование нестандартные их проявления». Для полного торжества толерантности не хватало только награждения задержанных государственными наградами.

Хотя после этого административный суд признал их виновными в хулиганстве и даже, возможно, оштрафовал, это уже ничего не меняло. Стало ясно, что на наших памятниках может безнаказанно писать кто угодно и что угодно, а обещания болгарских властей принять меры по их защите не стоят и бумаги, на которой они написаны.

После того, как в апреле 2015 года на памятнике были написаны желтой и голубой краской слова «люстрация» и «демонтаж», наше посольство установило у него за свой счет видеокамеры с высокой разрешающей способностью. Демократические СМИ Болгарии откликнулись на это статьями типа «Москва платит Софии, чтобы шпионить за болгарскими гражданами» или «Кто принял русские серебряники, чтобы шпионить за свободолюбивыми болгарами».

Однако установка видеокамер уже не могла помочь, так как полиция, очевидно, решила больше не вмешиваться. Это стало ясно в октябре того же года, когда освободившаяся из мест лишения свободы участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова днем не спеша надевала балаклавы на головы фигур солдат, а группа американского режиссера Кевина Буута снимала это как часть будущего документального фильма. Это продолжалось около двух часов, но никто так и не приехал. Таким образом Надежда Толоконникова вслед за верующими спокойно оскорбила и всех потомков воинов Советской Армии.

Один раз в год памятник Советской Армии в Софии отдается на поругание совершенно официально — он является утвержденным местом сбора участников гей-парада. Представители секс-меньшинств обвешивают его своими радужными флагами, красят помадой губы фигур бойцов и фотографируются на их фоне.

Страдают от русофобов и другие советские памятники в Болгарии. Так, братская могила наших солдат в столичном квартале Лозенец обливалась красной краской и раскрашивалась в цвета украинского флага неоднократно. Даже знаменитый памятник «Алеша» в Пловдиве в ноябре 2017 года оказался разрисован свастикой и антисемитскими лозунгами.

По этому поводу МИД РФ, как всегда, направил ноту протеста и, как многократно происходило до этого, получил от болгарского правительства успокаивающий ответ. Единственной защитой советских памятников в Болгарии остаются болгары-русофилы, которые охраняют их накануне больших праздников. Но проблема в том, что охранять памятники постоянно значительно сложнее, чем их осквернять, и поэтому все остается по-прежнему, а в болгарских СМИ называют софийский памятник Советской Армии сценой политического искусства, а его поругание — арт-инсталляцией или арт-интервенцией. А 30 марта 2018 года одна из крупнейших газет Болгарии «24 часа» объявила своим читателям, что, возможно, русские отравили не только Сергея Скрипаля с дочерью, но и царя Бориса III в 1943 году… Вакханалия русофобии продолжается.