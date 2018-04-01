Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина | Новости
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Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина
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