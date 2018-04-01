Донбасс: ВСУ уничтожили санитарный автомобиль ЛНР противотанковой ракетой

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Луганск, 1 апреля. Военнослужащие ВСУ уничтожили из тяжелого вооружения санитарный автомобиль Народной милиции ЛНР. В результате атаки с использованием противотанковой ракетной установки тяжелые ранения получили три человека, сообщила пресс-служба Минобороны ЛНР.

Как отмечают в Луганске, украинские силовики в очередной раз нарушили объявленное начиная с пятницы «пасхальное перемирие». Нападение на санитарную машину произошло утром в воскресенье в районе села Нижнее Лозовое.

«Украинские силовики выстрелом противотанковой управляемой ракеты уничтожили автомобиль «Урал», который осуществлял эвакуацию заболевшего военнослужащего Народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи», — сообщили в Луганске.

Автомобиль полностью сгорел в результате атаки, тяжелые ранения получили участвовавшие в эвакуации пострадавшего военнослужащие и сам больной. Как заявили в пресс-службе Минобороны ЛНР, сейчас все трое находятся в критическом состоянии.

«Хотим подчеркнуть, что инцидент произошел на открытом участке местности, и украинские военные не могли не видеть условных обозначений на автомобиле, свидетельствующих о его использовании в гуманитарных целях, — подчеркнули в Луганске. — Мы призываем все международные организации дать оценку таким действиям украинской стороны».

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