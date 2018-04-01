Порошенко назвал условие ввода миротворцев ООН в Донбасс

В закладки

Киев, 1 апреля. По словам президента Украины Петра Порошенко, заключенное в пятницу «пасхальное перемирие» в Донбассе является крайне важным для Украины, поскольку является условием для появления в Донбассе миротворцев ООН.

Порошенко встретился в Донбассе с жителями Волновахи, где заявил, что рассчитывает с помощью миротворцев «мирным путем» вернуть под контроль территорию народных республик Донбасса — и «пасхальное перемирие» крайне важно для этих планов.

«Это перемирие нам необходимо как воздух. — объявил Порошенко. — Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы».

Отметим, несмотря на то, что «пасхальное перемирие» в Донбассе едва успело начаться, стороны конфликта уже обвиняют противников в нарушениях. Так, Народная милиция ЛНР сообщила, что утром в воскресенье выстрелом из противотанковой ракетной установки был уничтожен санитарный автомобиль ЛНР, который вез больного местного жителя. Все находившиеся в машине получили тяжелые ранения.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.