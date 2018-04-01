Папа Римский пожелал мира Сирии, Украине и Корейскому полуострову в связи с Пасхой

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Рим, 1 апреля. Папа Римский в своем пасхальном обращении пожелал мира Сирии, Украине и странам Корейского полуострова.

В связи с католической Пасхой Папа Римский выступил с традиционным посланием. Этот светлый день глава католической церкви назвал «праздником нашего спасения и божьей любви к нам».

«Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца», — заявил он.

Папа Римский также пожелал мира и гармонии странам Корейского полуострова. Он пожелал жителям этих стран, «чтобы, наконец, прекратилось истребление, уважались права человека и был обеспечен доступ к помощи, в которой срочно нуждаются наши братья и сестры».

В своем обращении понтифик упомянул и Украину.

«Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население», — констатировал глава Ватикана.

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