В ДНР за сутки сбили два беспилотника ВСУ

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Донецк, 1 апреля. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.

Как отметил замком, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики ведут наиболее активную воздушную разведку. При этом подразделения ДНР своевременно уничтожают украинские БПЛА. Басурин сообщил, что только за минувшие сутки было сбито два беспилотных летательных аппарата ВСУ, они упали на минные поля между позициями.

Ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что силовики Киева сегодня днем трижды обстреляли село Васильевка в окрестностях Ясиноватой. Кроме того, ВСУ за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня.

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