Порошенко 10 апреля обсудит с Меркель ввод миротворцев ООН в Донбасс

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Киев, 1 апреля. Президент Украины Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе 10 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Президент анонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — заявил Цеголко в Twitter.

Ранее Порошенко сам заявлял, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет главной темой обсуждения на встрече с Меркель.

Кроме того, Порошенко говорил о готовности украинской стороны увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН.

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