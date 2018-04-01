Таджикская авиакомпания отменила рейсы в Россию из-за спора с Росавиацией

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Душанбе, 1 апреля. Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о временной отмене авиарейсов из Душанбе и Худжанда по девяти направлениям в Россию, в том числе в Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск, Казань и Сочи. Поводом для этого стал спор с Росавиацией из-за рейсов российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан.

С начала нынешнего летнего сезона таджикские власти отказали «Уральским авиалиниям» в разрешении на полеты в Таджикистан по нескольким направлениям, например Пермь — Душанбе и Челябинск — Душанбе. В Агентстве гражданской авиации Таджикистана считают, что Минтранс РФ нарушает принципа паритетности при организации воздушных перевозок, настаивая на сохранении этих маршрутов «Уральских авиалиний» — ведь таджикские авиакомпании в эти города не летают.

Ранее Минтранс РФ выразил обеспокоенность в связи с создавшимся положением и призвал транспортное ведомство Таджикистана начать переговоры.

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