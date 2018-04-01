Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»
Общество
Актриса Ирина Горбачева получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»

    13:42  1 Апреля 2018
    5311

    Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»

    В минувшую пятницу международная коалиция традиционно опубликовала своей еженедельный отчет об авиаударах в Сирии и Ираке. Из него следует, что авиаудары по силам боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжают наноситься ежедневно по неким целям в районе восточнее приграничного города Абу-Кемаль на левом берегу Евфрата.

    Однако почти в то же самое время свой видеоотчет выпустил и один из медиаресурсов «Исламского государства». На опубликованных кадрах, которые тут же разлетелись по социальным сетям показано как боевики террористической организации спокойно проводят пятничную молитву в прибрежном городе Хаджин, в нескольких километрах севернее того района, который якобы так самоотверженно бомбит международная коалиция.

    Еще месяц назад некоторые источники сообщали о том, что «Демократические силы Сирии» ведут ожесточенные бои с «Исламским государством» в Хаджине, однако в начале марта данный населенный пункт стал фигурировать в новостных сводках только в контексте бомбардировок международной коалиции.

    Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что отчет коалиции и видеоролик «Исламского государства» еще раз подтверждают ту политику, которую проводят в Сирии Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

    «Далеко не секрет, что между «Демократическими силами Сирии» и боевиками ИГИЛ была достигнута договоренность о некоем взаимодействии. Это началось еще в период боевых действий в районе Ракки. В рамках этих договоренностей, частично секретных, частично уже преданных гласности, «Демократические силы Сирии» под эгидой США и с подачи США, используют остатки тех боевиков, которые были разгромлены САА, в своих специальных отрядах против сирийской правительственной армии».

    Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»

    Собеседник ФАН выразил сомнение, что по тем территориям, которые остаются под контролем ИГИЛ, действительно, наносятся удары со стороны американской коалиции:

    «На самом деле игиловцы беспрепятственно и спокойно проводят пятничную молитву и никаких ударов по ним не наблюдаются, что может говорить о том, что эти территории, фактически, под покровительством курдских вооруженных формирований и, соответственно, американской коалиции. Это не является чем-то новым или экстравагантным. Цели Соединенных Штатов со времен администрации президента Барака Обамы все те же — устранение неугодного правительства Башара Асада как союзника Ирана и расчленение Сирии. Мы видим реализацию этих целей, и эти якобы бомбардировки — это пропагандистское шоу, которое должно убедить мировое сообщество в том, что американская коалиция  мужественно и беззаветно борется с ИГИЛ, что она якобы продолжает наносить удары, и это ее главная цель».

    Однако, как отметил эксперт, видеоролики «Исламского государства» подтверждают, что курдские вооруженные формирования используют и сохраняют боевиков ИГИЛ на восточном берегу Евфрата:

    «Соединенные Штаты Америки также не наносят по террористам удары, которые могли бы привести к полному разгрому ИГИЛ и за Евфратом. Соединенные Штаты пытаются сохранить вооруженные отряды «Исламского государства» в своих интересах для борьбы с сирийской правительственной армией. Надо подчеркнуть, что возможный уход Соединенных Штатов из Сирии, о чем ранее заявил Дональд Трамп, — это иллюзия. Они не уйдут, пока у них есть возможность достичь своих целей, и это нужно принять как реалии нынешней ситуации в Сирии».

    Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»

    Как объяснил эксперт, и «Демократические силы Сирии», и «Исламское государство» действуют в интересах Соединенных Штатов, имея, безусловно, и свои интересы:

    «Цель курдов — создать свое государственное образование, то есть, фактически, расчленить Сирию. Цель ИГИЛ та же, несмотря на совершенно другую идеология, — разрушение нынешнего сирийского государства и создание«Исламского государства». Все эти цели коррелируются с целями Соединенных Штатов. То есть, фактически, для Соединенных Штатов и «Демократические силы Сирии» и ИГИЛ — это рычаги, которые они используют для достижения своих целей, и для США между ними нет большой разницы».

    Эксперт считает, что в данных условиях зачистка левого берега Евфрата от боевиков «Исламского государства» должна стать следующей после Восточной Гуты целью сирийских правительственных войск:

    «Она наверняка будет реализовываться, и она, на мой взгляд, достижима. Но здесь надо иметь в виду и фактор американской коалиции, которая, я думаю, будут противодействовать этому. Но район провинции Дейр-эз-Зор важен и в стратегическом, и в экономическом отношении, и эту территорию надо освободить от боевиков ИГ. У сирийской правительственной армии уже достаточно сил, и опыта для того, чтобы успешно провести подобную операцию при поддержке ВКС РФ. Я думаю, что эта операция уже планируется и успех ее не только возможен, но и совершенно очевиден».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #международная коалиция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: тысяча боевиков покинули город Дума в Восточной Гуте

      22:52 1 Апреля 2018 863
      Читать
      21:17
      Вчера

      Сирия: 100 мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту
      17:01
      Вчера

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»
      16:45
      Вчера

      Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина
      16:14
      Вчера

      Пожар в Кемерово: оперативный штаб перенесли в центр города

      14:47
      Вчера

      Посол РФ в Лондоне назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 5596

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3996

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3938

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2705

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1625
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      23:33   1 Апреля 2018
      191
      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      21:14   1 Апреля 2018
      2427
      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      17:01   1 Апреля 2018
      31649
      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      14:42   1 Апреля 2018
      1205