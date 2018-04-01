Сирия в отчетах коалиции и ИГ: почему США не видят разницы между Курдистаном и «псевдо-Халифатом»

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В минувшую пятницу международная коалиция традиционно опубликовала своей еженедельный отчет об авиаударах в Сирии и Ираке. Из него следует, что авиаудары по силам боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжают наноситься ежедневно по неким целям в районе восточнее приграничного города Абу-Кемаль на левом берегу Евфрата.

Однако почти в то же самое время свой видеоотчет выпустил и один из медиаресурсов «Исламского государства». На опубликованных кадрах, которые тут же разлетелись по социальным сетям показано как боевики террористической организации спокойно проводят пятничную молитву в прибрежном городе Хаджин, в нескольких километрах севернее того района, который якобы так самоотверженно бомбит международная коалиция.

Еще месяц назад некоторые источники сообщали о том, что «Демократические силы Сирии» ведут ожесточенные бои с «Исламским государством» в Хаджине, однако в начале марта данный населенный пункт стал фигурировать в новостных сводках только в контексте бомбардировок международной коалиции.

Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что отчет коалиции и видеоролик «Исламского государства» еще раз подтверждают ту политику, которую проводят в Сирии Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Далеко не секрет, что между «Демократическими силами Сирии» и боевиками ИГИЛ была достигнута договоренность о некоем взаимодействии. Это началось еще в период боевых действий в районе Ракки. В рамках этих договоренностей, частично секретных, частично уже преданных гласности, «Демократические силы Сирии» под эгидой США и с подачи США, используют остатки тех боевиков, которые были разгромлены САА, в своих специальных отрядах против сирийской правительственной армии».

Собеседник ФАН выразил сомнение, что по тем территориям, которые остаются под контролем ИГИЛ, действительно, наносятся удары со стороны американской коалиции:

«На самом деле игиловцы беспрепятственно и спокойно проводят пятничную молитву и никаких ударов по ним не наблюдаются, что может говорить о том, что эти территории, фактически, под покровительством курдских вооруженных формирований и, соответственно, американской коалиции. Это не является чем-то новым или экстравагантным. Цели Соединенных Штатов со времен администрации президента Барака Обамы все те же — устранение неугодного правительства Башара Асада как союзника Ирана и расчленение Сирии. Мы видим реализацию этих целей, и эти якобы бомбардировки — это пропагандистское шоу, которое должно убедить мировое сообщество в том, что американская коалиция мужественно и беззаветно борется с ИГИЛ, что она якобы продолжает наносить удары, и это ее главная цель».

Однако, как отметил эксперт, видеоролики «Исламского государства» подтверждают, что курдские вооруженные формирования используют и сохраняют боевиков ИГИЛ на восточном берегу Евфрата:

«Соединенные Штаты Америки также не наносят по террористам удары, которые могли бы привести к полному разгрому ИГИЛ и за Евфратом. Соединенные Штаты пытаются сохранить вооруженные отряды «Исламского государства» в своих интересах для борьбы с сирийской правительственной армией. Надо подчеркнуть, что возможный уход Соединенных Штатов из Сирии, о чем ранее заявил Дональд Трамп, — это иллюзия. Они не уйдут, пока у них есть возможность достичь своих целей, и это нужно принять как реалии нынешней ситуации в Сирии».

Как объяснил эксперт, и «Демократические силы Сирии», и «Исламское государство» действуют в интересах Соединенных Штатов, имея, безусловно, и свои интересы:

«Цель курдов — создать свое государственное образование, то есть, фактически, расчленить Сирию. Цель ИГИЛ та же, несмотря на совершенно другую идеология, — разрушение нынешнего сирийского государства и создание«Исламского государства». Все эти цели коррелируются с целями Соединенных Штатов. То есть, фактически, для Соединенных Штатов и «Демократические силы Сирии» и ИГИЛ — это рычаги, которые они используют для достижения своих целей, и для США между ними нет большой разницы».

Эксперт считает, что в данных условиях зачистка левого берега Евфрата от боевиков «Исламского государства» должна стать следующей после Восточной Гуты целью сирийских правительственных войск:

«Она наверняка будет реализовываться, и она, на мой взгляд, достижима. Но здесь надо иметь в виду и фактор американской коалиции, которая, я думаю, будут противодействовать этому. Но район провинции Дейр-эз-Зор важен и в стратегическом, и в экономическом отношении, и эту территорию надо освободить от боевиков ИГ. У сирийской правительственной армии уже достаточно сил, и опыта для того, чтобы успешно провести подобную операцию при поддержке ВКС РФ. Я думаю, что эта операция уже планируется и успех ее не только возможен, но и совершенно очевиден».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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