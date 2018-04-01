Ник Вуйчич: мастер-класс мотивационного оратора. ФАН-ТВ

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За полчаса до начала у входа в «Сибур Арену», выстроилась огромная очередь из желающих увидеть своими глазами легендарного мотивационного оратора, автора шести бестселлеров - Ника Вуйчича. Кто-то пришел получить ответы на волнующие вопросы, кто-то хотел укрепить веру в себя, а кого-то привело банальное любопытство.

Светлана Быстрова - инвалид с детства, она ежедневно сталкивается с множеством проблем. Признается, поклонницей Ника не является, книг его не читала, но своего восхищения к оратору не скрывает.

«Я восхищаюсь им, потому что человек, который был поставлен в удивительные условия, когда можно было на все наплевать и вызывать у кого-то жалость, он наоборот оказался борцом, он принял мир этот таким, каков он есть, и он стал жить в нем, как ему удобно», — говорит основатель движения «Колясочники Питера» Светлана Быстрова.

На тренинге Ник Вуйчич просто рассказывает истории из своей жизни. Как прошел через отчаяние и трудности. На личном примере он помогает людям понять, что границы возможного мы определяем сами.

Его книги переведены на 30 языков и пользуются большой популярностью. Меценат, основавший благотворительную организацию «Жизнь без конечностей», помогает инвалидам по всему миру обрести надежду.

Ник уверен, что Бог создал его таким во имя великой цели - стать примером для отчаявшихся людей во всем мире. Все вырученные деньги от выступления будут направлены в первый петербургский Детский хоспис.

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