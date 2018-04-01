Бельгийский эксперт объяснил, зачем дело Скрипаля возвели на правительственный уровень

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Москва, 1 апреля. Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не было урегулировано на уровне спецслужб, его возвели на правительственный уровень, чтобы придать широкую огласку, заявил профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде.

При этом доказательств причастности Москвы к случившемуся так и не было представлено, подчеркнул эксперт.

«В деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России», — заявил он в эфире радиостанции Premiere.

По его словам, целью Лондона является не разрыв контактов с Россией, а их сокращение, которое также указывает на серьезность кризиса.

Напомним, Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. В Москве подчеркивают, что не имеют отношения к ситуации.

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