В МЧС рассказали, что пожар в «Зимней вишне» начался меньше чем за минуту

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Москва, 1 апреля. Во время трагедии в Кемерово имело место стремительное, лавинообразное распространение пламени, в результате чего пожар и задымление охватили значительную площадь менее чем за минуту. Об этом рассказал главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Главный госинспектор рассказал, что распространение пожара в детском центре ТЦ «Зимняя вишня» проследили буквально по секундам.

«Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15–17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — рассказал Еникеев.

Стремительное распространение пламени, в том числе, было вызвано тем, что при пожаре не отключилась приточная вентиляция здания.

В настоящее время все контрольные приборы противопожарных систем ТЦ «Зимняя вишня» переданы в Следственный комитет, где с ними работают следователи.

Напомним, практически сразу Следственный комитет заявил, что причинами массовой гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня» стали грубейшие нарушения правил пожарной безопасности со стороны собственников и арендаторов здания.

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