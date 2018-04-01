Второй самолет с объявленными в США персонами нон грата дипломатами РФ прибыл в Москву

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Москва, 1 апреля. В московском аэропорту «Внуково» приземлился второй самолет, на борту которого находились объявленные персонами нон грата в США российские дипломаты.

Во «Внуково-2» приземлился Ил-96 специального летного отряда «Россия», который следовал рейсом из Нью-Йорка в Москву. На борту воздушного судна находились 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.

Ранее 1 апреля в американском посольстве в России заявили, что дипломаты США продолжат работу над улучшением отношений с Россией после закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Петербурге.

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