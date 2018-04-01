Здесь нужен профессионал: депутат Госдумы отреагировал на назначение Цивилева

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Москва, 1 апреля. Назначенный врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев имеет опыт работы с население и разбирается в вопросах, считает депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Фокин.

По его словам, Цивилев является достойной кандидатурой на пост главы региона. В то же время парламентарий выразил уверенность, что отставка Тулеева будет воспринята населением с пониманием.

«Здесь должен быть человек, который имеет большой жизненный опыт, хорошо знает угольную промышленность, потому что у нас в Кузбассе практически 100 тыс. шахтеров, и главной доходной частью бюджета Кемеровской области остается уголь, — заявил Фокин RT. — Поэтому, конечно, здесь нужен профессионал, который знает эту тему, а также разбирается в вопросах, связанных с социальным пакетом. У Цивилева есть опыт работы с населением. Он четко понимает, что необходимо делать. В такой сложной ситуации думаю, что это достойное решение и достойная кандидатура».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Прошение о досрочном сложении полномочий было направлено главе государства 1 апреля, сообщает Ura.ru. Выборы в регионе пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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