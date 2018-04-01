1 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев

Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеобращение, в котором заявил, что не может продолжать работу после трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня». После пожара, в котором погибло более 40 детей ему трудно находиться на данном посту. Но при этом подчеркнул, что «сделал все возможное» во время трагедии. Спустя два часа Президент России Владимир Путин отставку принял. Глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.

Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска Террористические группы, продолжающие сопротивление в Восточной Гуте, вновь провели массированные обстрелы жилых кварталов Дамаска, убив большое количество мирных жителей. Трагедия произошла в юго-восточном районе столицы Джарамана, который подвергся ударам из ракетных установок и гранатометов. В результате погибли 44 мирных жителя, десятки человек получили ранения. Под обстрелом оказался один из крупнейших местных рынков, где всегда бывает много людей. Также были частично разрушены близлежащие жилые дома и уничтожены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Адвокаты обжалуют действия Украины в связи с задержанием судна «Норд» Адвокаты обжалуют действия Украины, которая нарушает международные нормы и правила, удерживая экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд». Вице-премьер республики Крым Игорь Михайличенко заявил, что прорабатывается вопрос с МИД России, чтобы вернуть экипаж обратно домой. Но есть сложности с украинской стороной, она ведет себя некорректно. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД РФ удалось добиться, чтобы экипажу судна «Норд» подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия украинской стороны пиратством.