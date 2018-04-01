Будет сложно: Джемилев хочет переименовать Крым

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Киев, 1 апреля. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что хочет изменить название территории Крыма.

Джемилев хочет переименовать Республику Крым в Крымско-татарскую автономную республику. Однако он признал, что это будет непросто.

О препятствиях для этого шага говорят даже в Верховной раде.

«Парламентарий отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения будет сложно», — пишут украинские СМИ.

Однако наиболее серьезным препятствием желанию Джемилева является тот факт, что Крым не принадлежит Украине. В 2014 году после государственного переворота на Украине жители полуострова провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за присоединение к России.

В Киеве отказались признать это решение крымчан и объявили республику временно оккупированной территорией. Однако в Москве констатировали, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

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