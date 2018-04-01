Видео обращения Цивилева к жителям Кузбасса появилось в Сети

В закладки

Кемерово, 1 апреля. В Интернете опубликован видеоролик, на котором исполняющий обязанности Кемеровской области Сергей Цивилев обращается к жителями региона.

На видео он сообщил, что после отставки Амана Тулеева президент России Владимир Путин возложил на него обязанности по управлению регионом. По его словам, он принимает Кемеровскую области в в очень тяжелый момент, после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

Цивилев в своем обращении к кемеровчанам заверил, что не оставит наедине с бедой родственников погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Он также виновные в трагедии в Кемерово понесут самое строгое наказание.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку, назвав это «единственно верным решением» после пожара в ТЦ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.