Это вопрос здравого смысла: россияне подписывают петицию за блокировку Вольнова в соцсетях

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На платформе Change.org появилась петиция, адресованная Роскомнадзору, с требованием заблокировать YouTube-канал и другие аккаунты украинского пранкера Евгения Вольнова, дезинформировавшего граждан о количестве жертв трагедии в Кемерово. Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко считает, что список адресатов надо расширить.

Напомним, Вольнов звонил в кемеровские морги и, представившись сотрудником МЧС, сообщал о 300 трупах, которые везут к ним из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Следственный комитет России расценил действия пранкера, вводившего людей в заблуждение, как возбуждение ненависти или вражды и возбудил в отношении гражданина Украины, реальное имя которого — Никита Кувиков — уголовное дело по статье 282 УК РФ.

Автор циничного фейка о 300 жертвах пожара в Кемерово заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако автор и подписанты петиции, размещенной на Change.org, считают, что этого недостаточно.

«Его канал стал в 10 раз популярнее после фейковых новостей о сотнях погибших при пожаре. Об этом свидетельствует счётчик аналитического сервиса Social Blade, — отмечается в петиции с требованием заблокировать канал Вольнова на YouTube и другие его страницы в интернете. — Согласно данным статистики, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после трагедии могла вырасти более чем в 10 раз. Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существуют те, кто готов наживаться на детских жизнях?»

Политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко приветствует создание петиции, но считает, что было бы эффективнее адресовать ее администрациям соцсетей.

«Это вопрос здравого смысла. Я слабо себе представляю, чтобы в какой-либо стране человек опубликовал подобное в соцсетях и администрация этих соцсетей никак не реагировала. Да, Роскомнадзор имеет серьезные полномочия, но бизнес в таких ситуациях, как с Вольновым, обязан реагировать самостоятельно и блокировать аккаунты пользователя без указки сверху», — считает Руслан Осташко.

Собеседник ФАН напомнил, что весь мир скорбел вместе с Кемерово и это было очень искренне.

«Я удивлен, что администрации соцсетей никак не отреагировали на «розыгрыш» Вольнова, позволив ему «наживаться на детских жизнях», как говорится в петиции. Да, мы можем использовать Роскомнадзор как крайнюю меру. Но я считаю, что петицию надо адресовать и представителям соцсетей. А еще лучше — вызвать их на разговор в соответствующие профильные комитеты Госдумы, в тот же Роскомнадзор или в администрацию президента и сказать: «Произошла такая трагедия. Человек распространяет такую ложную информацию. А ваш ресурс никак на это не реагирует. Как вы можете это прокомментировать?». Ответ, который дадут соцсети, достаточно просто опубликовать», — отметил Руслан Осташко.

Эксперт считает, что открытый вопрос к соцсетям, почему они не блокируют Вольнова после его глумления над трагедией в Кемерово, и открытый вопрос соцсетей на это будут гораздо эффективнее обращения в Роскомнадзор.

«Плюс я бы на месте государства, которое имеет влияние на крупных представителей бизнеса, размещающих рекламу в соцсетях, попросил их отказаться размещать рекламу там, где не было никакой реакции на выходку Вольнова. Не прошло бы и суток, как аккаунты Вольнова были заблокированы. Западные соцсети, к коим относится тот же YouTube, а вернее — Google, поскольку видеохостинг принадлежит ему, необходимо бить по кошельку — это единственное, что они понимают. Испорченная репутация — это серьезный удар по кошельку. И это эффективнее и безопаснее, чем угрозы и давление», — считает Руслан Осташко.

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