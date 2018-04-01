Джабаров: Выкручивать руки своим союзникам для нас неприемлемо

В закладки

Москва, 1 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что России не стоит брать пример с Британии и США и обращаться к союзникам по ОДКБ с просьбой поддержать ее высылкой британских дипломатов в своих странах.

«Прецедент, который создали британцы и американцы, когда они выкручивают руки своим союзникам с тем, чтобы они проявили солидарность, – не очень грамотный шаг с точки зрения дипломатии», – заявил сенатор.

Выдворение российских дипломатов странами Евросоюза и государств, которые в ЕС не входят, Джабаров расценил как «символическую меру», вызванную давлением со стороны Британии и США.

«Мы знаем, что наши союзники с нами солидарны всегда, но втягивать их в этот конфликт для России неприемлемо», – подчеркнул член Совета Федерации.

Напомним, ряд западных стран выслали более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британские власти заявили, что к отравлению может быть причастна Россия.

Участниками ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности) являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Цели организации – «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе территориальной целостности, независимости и суверенитета, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.