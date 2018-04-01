Британский парламентарий: Россия задает «неразумные и циничные» вопросы по «делу Скрипаля»

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Лондон, 1 апреля. Власти Великобритании назвали «неразумными и циничными» заданные посольством России вопросы, касающиеся дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал член парламента от Солсбери Джон Глен, который в настоящее время занимает министерский пост в казначействе Великобритании.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне направило британцам 27, а после еще 14, «четких и ясных» вопросов, касающихся состояния Сергея и Юлии Скрипалей, их местоположения и причин, по которым российские дипломаты не могут получить доступ к пострадавшей в результате нападения гражданке России. Как сообщает Daily Mail, британский парламентарий отмел эти вопросы, не останавливаясь на их содержании.

«И вновь, несмотря на практически всемирное осуждение, российское государство отказывается признать свои неблаговидные действия, — заявил Глен. — Вместо этого мы видим еще одну неразумную и циничную попытку отвести внимание от виновности Кремля и президента Путина».

Напомним, британская сторона так и не предоставило никаких доказательств, которые указывали бы на причастность России к отравлению Скрипалей — более того, как отметили в посольстве РФ в Лондоне, до сих пор не было представлено даже свидетельств того, что это отравление — якобы с использованием боевого отравляющего газа — в принципе произошло.

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