Дипломаты США намерены «продолжать улучшать» отношения с РФ после закрытия консульства в Петербурге

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Москва, 1 апреля. Американские дипломаты продолжат работу над улучшением отношений с Россией после закрытия генконсульства США в Петербурге, заявили представители посольства Соединенных Штатов в России.

Американские дипломаты в Twitter заявили о намерении продолжить работу по улучшению отношений Москвы и Вашингтона. Они отметили, что закрытие генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге не повлияло на это стремление.

«Теперь консульство закрыто, — констатировали они в социальной сети, — но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается».

Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается. pic.twitter.com/FM3NvNqomF — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 1, 2018

Накануне американские дипломаты в Петербурге выносили вещи и коробки из здания на Фурштатской улице и грузили их в фургон. Федеральное агентство новостей опубликовало видео происходящего у стен генконсульства США.

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