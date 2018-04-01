Ушел из жизни академик РАН Накоряков

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Новосибирск, 1 апреля. Ушел из жизни специалист в области теплофизики и физической гидродинамики, академик РАН Владимир Накоряков. Владимиру Елиферьевичу было 82 года.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Сибирского отделения РАН, академика не стало утром в субботу. Согласно приведенным данным, прощание планируется во вторник, время пока уточняется.

Накоряков был ректором Новосибирского государственного университета, а также зампредом президиума Сибирского отделения Академии наук СССР и главой Института теплофизики СО РАН. Академик известен своими работами в области теплофизики и физической гидродинамики. В течение четырех лет ученый был экспертом в Нобелевском комитете по физике и химии.

Напомним, ранее в Москве на 74-м году жизни скончалась Народная артистка России Наталья Попович.

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