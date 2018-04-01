В Мурманске загорелся автомобиль в гараже
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Мурманск, 1 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Мурманске: загорелся автомобиль, находившийся в гараже.
Как передает информационное агентство «Nord-News», пожар произошел сегодня, 1 апреля: сообщение о возгорании автомобиля на улице Шевченко поступило на пульт спасателей в два часа ночи.
«В результате выгорел моторный отсек и салон автомобиля, сгорели покрышки передних колес, капот, бампер. На месте пожара работали 9 человек личного состава», — передает пресс-служба МЧС по Мурманской области.
В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. По последним данным, пострадавших при ЧП нет.
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