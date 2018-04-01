И в восхитительных штанах: главу МИД Британии застали в нелепом виде на пробежке

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Лондон, 1 апреля. Министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона застали за пробежкой в нелепом наряде.

Журналисты застали главу британского МИД за пробежкой по улицам города. Однако поводом для обсуждения в СМИ стал не здоровый образ жизни политика, а его наряд. Джонсон вышел на улицу в несуразных гавайских шортах, красной шапочке и флисовой кофте. Стоит отметить, что на улице в этот момент было около четырех градусов тепла.

«Изюминка его костюма, безусловно, были нелепые гавайские шорты», — пишет о внешнем виде дипломата Daily Telegraph.

Журналисты посоветовали Джонсону одеваться по погоде. Самого же МИД Британии встреча с медийщиками не смутила и он, проигнорировав их, продолжил пробежку.

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