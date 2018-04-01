Американский генерал раскрыл стратегию борьбы с ИГИЛ

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Москва, 1 апреля. Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер рассказал о стратегии Пентагона по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

Видео выступления генерала на конференции в Атлантическом совете опубликовало Минобороны страны. По его словам, план США предусматривает оказание помощи другим странам в борьбе с террористами, которым в дальнейшем придется самостоятельно заниматься этим, поскольку американцы со временем намерены покинуть регион.

«Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом) и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности», — сказал Неллер.

Он отметил, что Вашингтон работает с Францией, Британией и Италией над повышением возможностей Нигерии, стран Западной Африки и других регионов в борьбе с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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