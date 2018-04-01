«Гарный Петр»: украинские студенты превратили Порошенко в Гарри Поттера

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Киев, 1 апреля. В социальных сетях смеются над новой серией коллажей, посвященных украинскому президенту Петру Порошенко.

Студенты Украинской академии лидерства превратили президента Украины в Гарри Поттера, юного волшебника из фильмов по книгам Джоан Роулинг, обыграв плакаты к фильмам. Соответствующая подборка картинок была опубликована в Facebook.

Темами картинок с Порошенко стали, кроме прочего, скандал вокруг кондитерской продукции фабрики Roshen, внезапная поездка Порошенко на Мальдивы, общение с мэром Киева Виталием Кличко, который за свои многозначительные высказывания получил тут прозвище «философский парень», конфликт с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили — и, конечно же, эпопея с траншами от МВФ

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