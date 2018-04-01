Порошенко приехал в Донбасс на празднование Вербного воскресенья

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Киев, 1 апреля. Украинский президент Петр Порошенко приехал отметить Вербное воскресенье в Мариуполь Донецкой области (Донбасс) и пообщаться с местным населением. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада русских пушек, — отметил Порошенко. — И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина вернула свою территориальную целостность».

Вербное воскресенье — праздник Входа Господня в Иерусалим — православная церковь отмечает в воскресенье. Он предваряет Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа — и традиционно наступает за неделю до Пасхи.

Напомним, ранее студенты Украинской академии лидерства подарили президенту Украины Петру Порошенко «волшебную палочку».

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