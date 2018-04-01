Врио губернатора Кузбасса пообещал, что жители будут определять приоритеты развития

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Москва, 1 апреля. Жители Кузбасса будут вместе с властями определять приоритеты развития региона, пообещал новый врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. Мы вместе с вами определим — что в первую очередь и в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Цивилев подчеркнул, что намерен напрямую взаимодействовать с гражданами и выразил надежду, что властям и жителям вместе удастся добиться больших результатов.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 64 человека. Как сообщает «Газета Кемерова», выборы в регионе пройдут в единый день голосования — 9 сентября.

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