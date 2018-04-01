Врио губернатора Кузбасса пообещал помощь пострадавшим в пожаре в «Зимней вишне»

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Кемерово, 1 апреля. Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в своем обращении к кемеровчанам заверил, что не оставит наедине с бедой родственников погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших, — сказал губернатор Кузбасса. — Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку. Мы все вместе должны сделать все для того, чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной».

Напомним, сегодняшним указом президента РФ Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса после досрочного ухода в отставку Амана Тулеева.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, еще несколько десятков пострадали. По факту пслучившегося были возбуждены уголовные дела по трем статьям.

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