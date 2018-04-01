Сталлоне навестит Шварцнеггера в больнице после операции на сердце

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Лос-Анджелес, 1 апреля. Известнейший актер боевиков Сильвестр Сталлоне при возможности навестит в больнице своего друга и коллегу Арнольда Шварцнеггера, который перенес операцию на сердце. По словам Сталлоне, бывший губернатор Калифорнии после операции чувствует себя отлично.

«Арнольд — крепкий мужик, — приводит Eyewitness слова Сталлоне. — Он крепче и лучше, чем когда-либо»

Сталлоне отметил, что Шверцнеггер даже после операции на сердце не собирается отказываться от их общего увлечения — сигар.

«Сомневаюсь, — заявил актер в ответ на вопросы о том, будет ли теперь «Терминатор» поосторожнее относиться к своем здоровью. — От некоторых вещей невозможно отказаться — нельзя перестать дышать и курить сигары».

Как ранее сообщил официальный представитель Шварцнеггера, клапан легочной артерии у экс-губернатора Калифорнии был благополучно заменен, а сам "железный Арни" в сознании и хорошо восстанавливается после операции.

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