Высланные российские дипломаты вернулись из США в Москву

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Москва, 1 апреля. Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в московском аэропорту «Внуково-2».

В воскресенье в столицу вернулись 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне с членами их семей. Дипломатов из США доставляют двумя самолетами Ил-96. Второй борт доставит из Нью-Йорка сотрудников генконсульства РФ, членов постпредства РФ при ООН и их семьи.

США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в отравлении которого Лондон пытается обвинить Москву.

В России неоднократно отрицали причастность к случившемуся. Ранее в посольстве РФ в Великобритании опубликовали список вопросов к британской стороне в связи с расследованием дела, однако Лондон не ответил ни на один из них.

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