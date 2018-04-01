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Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков
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    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    12:30  1 Апреля 2018
    22388

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Сирия, 1 апреля. ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена кустарная фабрика боевиков по производству ракетного топлива, в районе Аль-Каима ликвидировано 65 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Джейш аль-Ислам» в Думе, атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: арестовала нескольких боевиков «Тахрир Сурия» в Идлибе.

    «Джебха Тахрир Сурия»: противостоит «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе.

    Курды: арестовали 14 боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Мирные жители продолжают покидать зоны боевых действий Восточной Гуты, передает информационное агентство Almanar News.

    В это же время Сирийская арабская армия (САА) зачищает освобожденные от группировок радикальной оппозиции населенные пункты. Muraselon пишет, что при обследовании города Сакба солдаты правительственных войск обнаружили кустарную фабрику по производству ракетного топлива.

    Военный источник пишет в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия САА обстреливает опорные пункты «Джейш аль-Ислам» в Думе.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Информационное агентство Almanar News передает, что с вертолетов ВВС Сирии в северной части провинции Хомс были сброшены листовки, призывающие радикалов, базирующихся в этой местности, урегулировать свой статус и присоединиться к действующему в регионе перемирию.

    Ранее исламисты «Тахрир аш-Шам» и поддерживающие их незаконные вооруженные формирования неоднократно атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА), а также нападали на мирные поселения провинции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по пунктам дислокации банд «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JennRollins1002).

    Одновременно с этим курдский Twitter-канал (@QSD_Jabha) сообщает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 14 боевиков ИГИЛ1 в районе города Гаранидж. Напомним, террористы ИГ бежали на подконтрольные курдам территории Дейр-эз-Зора во время операции ВКС РФ и САА в Абу Кемале и по-прежнему скрываются в захваченных SDF районах.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    В северной части провинции Идлиб продолжаются боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Информационное агентство Almanar News пишет, что сторонники «Ан-Нусры» арестовали нескольких боевиков «Тахрир Сурия» в городе Кафр Люсин.

    ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге региона. О боевых вылетах российской авиации сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@yenisafakEN).

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что на севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел опорных пунктов радикалов «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@eFidoZ7CTmiv3U1), что ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии на юге региона.

    В поселение Калаат аль-Мудык прибыло несколько автобусов с боевиками из Восточной Гуты, сообщает Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

    Ирак

    Сирия новости 1 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Сакбе обнаружена фабрика ракетного топлива боевиков

    Солдаты иракской армии обнаружили группу террористов ИГИЛ недалеко от города Аль-Каим в районе границы с Сирией. По сведениям местного источника в Twitter (@TomtheBasedCat), бойцы правительственных сил уничтожили 65 боевиков «Исламского государства» и захватили 10 транспортных средств. Также информационное агентство Iraqi News сообщает, что отряды специального назначения иракской армии ликвидировали 10 террористов ИГ в пустыне провинции Анбар. В том числе был убит высокопоставленный главарь ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #ввс израиля #тахрир аш-шам #абу кемаль #аль-каим
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