МЧС предложило сделать проверки ТЦ в России регулярными и внезапными

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Москва, 1 апреля. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал о возможных изменениях при проведении проверки противопожарного состояния российских торговых центров после трагедии в Кемерово.

Еникеев отметил, что в МЧС РФ разработали предложение, которое изменит процесс проведения проверок противопожарного состояния ТЦ в России. Теперь сотрудники ведомства будут проверять состояние всего здания, а не только деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, проверки будут проводиться регулярно и внезапно. Предполагается, они будут осуществлять не реже одного раза в год — в зависимости от того, какие нарушения были выявлены ранее.

«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, — заметили в ведомстве, — поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов».

Напомним, во время пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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