Новый врио главы Кузбасса проводит первые совещания

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Кемерово, 1 апреля. Новый врио главы губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев проводит первые после своего назначения совещания. Об этом заявил журналистам глава управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов.

«Цивилев прямо сейчас проводит совещания», — сообщили в администрации.

Цивилев был назначен прио главы Кузбасса 1 апреля после отставки Амана Тулеева.

Ранее губернатор Кемеровской области попросил президента РФ Владимира Путина принять его отставку, а также обратился к жителям региона, заявив, что сделал все, что мог, для помощи близким жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе пытался решить вопросы по оказанию помощи. Тулеев выразил свои соболезнования семьям погибших заявил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», сообщает «Газета Кемерова».

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