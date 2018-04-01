Политика в России: Итоги за неделю

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Среди событий российской политической жизни на этой неделе наиболее заметным была реакция Министерства иностранных дел на непрекращающиеся нападки в связи с «делом Скрипаля». Несмотря на то, что следствие еще идет, а Организация по запрещению химического оружия не вынесла своего решения относительно происхождения отравляющего вещества, страны ЕС и Америка полным ходом разворачивают антироссийскую кампанию.

Приняли решение о высылке дипломатических представителей Российской Федерации не только большинство стран Евросоюза, но и США, Канада, Украина и Грузия. Триумф был, однако, подпорчен отказом Австрии. Центральноевропейское государство, при этом, не просто не стало идти на поводу у Великобритании: глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о попытках посла Великобритании повлиять на австрийские власти, чтобы те приняли решение о высылке российских дипломатов. После этого стало понятно, что не все страны ЕС согласились на такой шаг по доброй воле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в отношении каждой из этих стран будет принято симметричное решение. И вот 29 марта последовала первая реакция. Шестидесяти дипломатическим работникам США предписано покинуть территорию России до 5 апреля. Также будет закрыто американское консульство в Санкт-Петербурге. Этот процесс уже идет полным ходом.

Затем Владимир Путин встретился с членами Совета безопасности России, после заседания которого стало известно о высылке из страны иностранных дипломатов в количестве, аналогичном высланным российским коллегам.

Такой шаг является необходимым, потому что терпеть безосновательные нападки молча не должно ни одно уважающее себя государство. Тем более, что на презентации, которую британцы продемонстрировали иностранным дипломатам не так давно, все еще не было никаких убедительных доказательств причастности к отравлению России. О чем и заявил, к примеру, член комитета парламента Германии по иностранным делам Антон Фризен. По всей видимости, это не смущает Терезу Мэй, которая выглядит, как азартный игрок, идущий «ва-банк».

В среду, 28 марта состоялось очередное заседание Совета Федерации. Сенаторы не могли обойти стороной событие, которое еще долго будет отзываться болью в памяти не только россиянина, но и любого жителя Земли, не растерявшего человечность. Почтив память жертв кемеровского пожара минутой молчания, Совфед заслушал предложения отнести места массового скопления людей к объектам особой социальной ответственности и провести пересмотр существующих норм и правил в сфере строительства и эксплуатации подобных зданий. Валентина Матвиенко, глава Совета, поручила изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок. Особый упор, разумеется, будет сделан на пожарную безопасность.

На заседании также были одобрены поправки к закону, которые позволят привлечь новые инвестиции в отрасль здравоохранения. Председатель Комитета по международным делам Владимир Джабаров представил на суд коллег законопроект, направленный на развитие и углубление промышленного сотрудничества и кооперации в рамках Евразийского экономического сотрудничества. Документ, одобренный на том же заседании, призван создать добросовестную конкуренцию между участниками рынка стран, входящих в ЕАЭС. Также на заседании решили запретить печатать рекламу на счетах за коммунальные услуги.

В качестве эксперта посетил заседание известный журналист Владимир Соловьев. Он рассказал сенаторам о необходимости обретения идеологии отличной от отрицания чего-либо. Как заявил Соловьев, мы склонны говорить «мы не такие», и не уточнять, а какие же, собственно, мы. Часть своего выступления он посвятил характеристике элементов войны, которая ведется Западом в современных реалиях. Это, например, поддержка деньгами оппозиции, информационная атака и тому подобные альтернативные методы.

Прочие политические события в нашей стране меркнут на фоне происходящего вокруг «дела Скрипаля» и пожара в Кемерово. Можно сказать, что все эпатажные фигуры, которые могли бы всколыхнуть общественность, затаили дыхание, либо набирают силы для нового броска после выборов президента. Разве что Владимир Жириновский, который всегда начеку, на встрече депутатов Госдумы с председателем правительства Дмитрием Медведевым выступил с очередным необычным предложением. Он заявил, что разводы и алименты в России следует отменить. Алименты, по мнению Жириновского, приносят больше вреда, чем пользы, и приводят к новым конфликтам между супругами. Лидер ЛДПР считает, что деньги гражданам может выплачивать государство.А возможность заводить новую семью, без процедуры расторжения предыдущего брака, должна защитить права и статус ее членов.

Прислушается ли премьер к предложению Жириновского? Узнаем на следующей неделе!

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